В РЖД отметили, что двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, индивидуальными зарядками для гаджетов и другими удобствами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. С начала текущего года вагонный парк Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка") пополнен 64 новыми двухэтажными вагонами, он на данный момент составляет свыше 1 130 единиц. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"С начала текущего года вагонный парк ФПК пополнили 64 новых двухэтажных вагона. Сейчас он насчитывает уже свыше 1 130 единиц", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, индивидуальными зарядками для гаджетов и другими удобствами.

Всего на сети РЖД сегодня курсируют 36 пар двухэтажных поездов по 27 маршрутам, в том числе к южным курортам страны. В числе новинок поезд №229/230 Самара - Кисловодск, который начнет ходить с 24 июля. Самыми популярными направлениями являются: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Брянск, Москва - Воронеж, Санкт-Петербург - Адлер и другие.

"Более 7,2 млн пассажиров перевезли двухэтажные поезда в первом полугодии текущего года. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - отметили в РЖД, добавив, что доля двухэтажных поездов в общем объеме дальних перевозок пассажиров составляет 14%.

"Только с начала летнего сезона (1 мая) поездки двухэтажными поездами выбрали свыше 2,6 млн пассажиров (+7,1%). Такая динамика обусловлена увеличением количества двухэтажных вагонов и расширением их маршрутной сети", - пояснили в холдинге.