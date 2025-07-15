Индекс РТС рос почти на 2,3% после публикации ЦБ официальных курсов валют

Регулятор понизил курс доллара на 16 июля до 77,9584 рубля, евро - до 91,1531 рубля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Индекс РТС на Московской бирже ускорил рост после публикации Банком России официальных курсов валют и рос более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 16 июля до 77,9584 рубля, евро - до 91,1531 рубля, юаня - до 10,8353 рубля.

По данным на 17:32 мск, индекс РТС рос на 1,57% - до 1 108,13 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 1,57% и находился на уровне 2 756,84 пункта.

К 17:46 мск индекс РТС ускорил рост и составлял 1 115,84 пункта (+2,28%), индекс Мосбиржи рос до 2 761,37 пункта (+1,74%).