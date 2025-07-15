Объединенная энергосистема Востока поставила новый рекорд энергопотребления 4 июля

Уровень потребления составил 5 369 МВт

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока 4 июля установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 5 369 МВт. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе". Это на 322 МВт превысило предыдущий рекорд, установленный прошлым летом - 7 августа 2024 года.

"4 июля в ОЭС Востока - (рекордные значения - прим. ТАСС) на уровне 5 369 МВт. Это превышает предыдущий летний максимум, установленный 7 августа 2024 года, на 322 МВт. Новый рекордный показатель установлен в 11:00 [мск] при среднесуточной температуре наружного воздуха 23,1 градуса", - уточнили в СО ЕЭС.