Уровень потребления составил 21 219 МВт

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга 14 июля в 16:00 мск установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 21 219 МВт. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

"14 июля в 16:00 мск в ОЭС Юга зафиксировано максимальное значение потребления электрической мощности на уровне 21 219 МВт. Это на 93 МВт превышает показатель, установленный 17 июля 2024 года", - отметили в СО ЕЭС.

В нескольких энергосистемах Юга 14 июля также были обновлены максимумы потребления электроэнергии. Так, Республика Калмыкия достигла рекорда на уровне 166 МВт. Он был установлен в 14:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха 32,4 градуса и превысил предыдущий аналогичный показатель от 16 июля 2024 года на 4 МВт.

По данным "Системного оператора", в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики новое значение достигло 343 МВт в 14:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,9 градуса. Это на 7 МВт больше, чем в августе прошлого года. Кроме того, максимумы летнего энергопотребления 14 и 13 июля были установлены в энергосистемах Республики Северная Осетия - Алания и Чеченской Республике. Там рекорды составили 307 МВт и 641 МВт соответственно.