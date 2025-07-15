В годовом выражении за январь - июнь курс вырос на 28,2%, отметили в ЦБ РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2025 года вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - июнь курс вырос на 28,2%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2%, а с начала года - на 32,3%. К евро рост относительно предыдущего месяца составил 0,8%, с начала года был продемонстрирован рост на 21,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.