Территории опережающего развития (ТОР) существуют в России с 2014 года. Первые из них появились именно на Дальнем Востоке — как один из инструментов привлечения крупного бизнеса на недостаточно освоенные территории, где требовались приток новых кадров и населения в целом, развитие инфраструктуры, промышленности, собственных производств. Сейчас на Дальнем Востоке 16 таких территорий, резиденты которых работают в самых разных сферах — от туризма и сельского хозяйства до промышленности

Как работают ТОР на Дальнем Востоке

Одной из самых первых территорий опережающего развития стала ТОР "Михайловский", расположенная в Приморском крае и ориентированная на сельское хозяйство. Сейчас там ведут бизнес 27 крупных резидентов с общей суммой заявленных инвестиций в размере более 126 млрд рублей.

Один из самых заметных резидентов ТОР "Михайловский" — компания ООО "Легендагро Приморье" работает в регионе с 2018 года. Ее продукция уже успела стать известной на рынке не только в родном регионе, но и за границей: в Китае, Японии и Южной Корее.

Качество риса от этой компании отмечено на выставке World Food в Москве дипломом 1-й степени. В пресс-службе компании ТАСС рассказали о том, как преференции резидента ТОР, а также свободного порта Владивосток повлияли на ее развитие и работу, что именно дал этот механизм компании и как помог в деятельности.

Выращивание риса, сои и кукурузы, а также их экспорт в порты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона — это основной вид деятельности компании, которая создавалась для развития в Приморском крае растениеводства.

"При планировании инвестиций наша группа компаний выбирала наиболее удобную юрисдикцию, и для осуществления проекта была выбрана ТОР "Михайловский". После заключения долгосрочного договора аренды земли в Хорольском районе Приморского края мы подали заявление на расширение ТОР "Михайловский". Таким образом, в ее состав были включены земли, на которых мы ведем свою деятельность", — рассказали ТАСС представители пресс-службы.

В работе компании помогают льготы, в первую очередь налоговые. Первые пять лет деятельности налоговая ставка на прибыль составляла 0%, и 18% — в последующие пять лет. По аналогичной схеме для резидентов работает льгота по налогам на землю и на имущество. Также представители компании отмечают, что для работы удобны пониженные отчисления в социальные фонды — такая преференция для предпринимателей действует в первые 10 лет работы.

"Благодаря этому, а также поддержке, оказываемой Министерством сельского хозяйства Приморского края, компания увеличила объем пашни с 1 800 до 6 200 га, в том числе площадь под рисом — до 3 500 га. Также мы приобрели за время работы более 120 единиц техники", — отметили в пресс-службе.

Сейчас компания завершает строительство цеха по переработке риса. Уже построен зерносушильный комплекс и зерновые склады. На предприятии работает более 80 специалистов различного профиля. В дальнейшем резидент ТОР планирует расширять свою деятельность: реализует ряд проектов по экспортной инфраструктуре.

В частности, это проект по строительству специализированного зернового терминала, а также приобретение железнодорожного подвижного состава в Приморском крае. Кроме того, компания строит агрологистические терминалы в городе Канске Красноярского края и на территории Амурской области.

Также идет строительство завода по переработке сои и рапса. По словам представителя компании, преференции резидента ТОР существенно облегчают работу и создают удобные возможности для развития крупного бизнеса.

В рамках ТОР осуществляются и другие направления деятельности. На Дальнем Востоке России ООО "Газпром гелий сервис" реализует инвестиционные проекты строительства на ТОР "Приморье" и "Амурская".

С 2017 года компания — резидент ТОР "Приморье" в Приморском крае. Одним из основных проектов стало создание Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (гелиевый хаб) ПАО "Газпром".

Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (гелиевый хаб) ПАО "Газпром" © Юрий Смитюк/ ТАСС

Как рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время гелиевый хаб — единственный в России и крупнейший в мире логистический центр по обработке и транспортировке гелиевых изотермических контейнеров, обеспечивающий транспортировку жидкого гелия производства Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ).

В пресс-службе отметили, что развитие производственно-логистического кластера позволит создать в регионе до 600 рабочих мест. Кроме того, общество — единый оператор ПАО "Газпром" по автомобильным перевозкам продукции Амурского ГПЗ. Соответственно, на территории региона формируется производственно-логистический кластер с использованием собственной СПГ-инфраструктуры.

Также в развитии компании на Дальнем Востоке резиденту "Газпром гелий сервис" помогает система преференциальных режимов, которая дает возможность снизить расходы, повышая эффективность производства.

Другие направления ТОР

На территории Дальнего Востока реализуют свои проекты резиденты и по другим направлениям: металлургия, нефтегазовая и химическая промышленность, рыболовство и аквакультура. Большое внимание в регионах уделяют также развитию сельского хозяйства, сектора высоких технологий и медицины.

Одним из важнейших направлений для Приморья является судостроение. На эту отрасль в крае ориентирована ТОР "Большой Камень".

"ТОР "Большой Камень" — часть территории Приморского края, где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Резидентам ТОР доступны налоговые льготы и административные преференции, инфраструктурная поддержка, возможность получения земельного участка, а также поддержка в кадровом обеспечении новых предприятий, информационное и маркетинговое содействие, правовая защита и другие услуги и сервисы в рамках комплексного сопровождения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)", — рассказали ТАСС в пресс-службе КРДВ.

На ТОР проекты реализуют 42 резидента, общая сумма заявленных инвестиций составляет 563,88 млрд рублей. Также на территории создается более 21 тыс. новых рабочих мест. Для этого в Большом Камне уже строится жилье для сотрудников и их семей — постоянное и арендное, а также обеспечивается необходимая для жизни инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, места отдыха.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев (второй слева) во время посещения строящегося микрорайона Парковый на территории ТОР "Большой Камень" в Приморском крае © Пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока/ ТАСС

ТОР привлекает довольно большое количество новых сотрудников — от высококвалифицированных "штучных" специалистов до линейного персонала, без которого совершенно невозможна комфортная работа ни одного производства и объекта.

Совсем недавно к ТОР "Большой Камень" присоединилась компания ПЗСМ, которая будет строить завод по выпуску автоклавных газобетонных блоков и панелей мощностью 300 тыс. кубометров в год. Начало работы предприятия, расположенного в городе Большой Камень Приморского края, запланировано на 4-й квартал 2027 года.

По соглашению с КРДВ инвестиции в развитие промышленности региона составляют более 1,7 млрд рублей, создается 105 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

"Проект компании ПЗСМ направлен на замещение импортных строительных материалов, а также предложение качественной и доступной продукции на строительном рынке Приморья и всего Дальнего Востока. Мы окажем новому резиденту ТОР необходимую поддержку в реализации проекта на всех стадиях, обеспечим применение необходимых налоговых льгот и административных преференций", — обозначил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

Новые форматы ТОР

Отдельное место занимает комплекс мер государственной поддержки ТОР "Патриотическая", в рамках которого представители сразу нескольких регионов развивают производства изделий, направленных на поддержку бойцов специальной военной операции и обеспечение ее нужд в целом. За период 2023–2024 годов комплексом мер воспользовались 27 производителей из всех 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Все сотрудники этих предприятий трудятся в том числе на благо СВО, производя специальную одежду, защиту, технику и расходные товары для нужд передовой.

Кроме того, в законопроекте о международных ТОР предлагается юридически закрепить это понятие. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Определяется порядок создания и функционирования международных ТОР, а также требования, предъявляемые к их резидентам и реализуемым инвестиционным проектам. Поправками предусматривается установление преференций для резидентов международной ТОР: налоговых льгот и льгот по страховым взносам; "стабилизационная оговорка", особенности осуществления контроля (надзора).

Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесен в Госдуму правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал правительство России и Госдуму ускорить работу над законопроектом. Планируется, что международные ТОР смогут создавать с 2026 года.

О ТОР Впервые идею создания ТОР озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2013 году. Через год был принят соответствующий закон о создании таких территорий. Немалый вклад в развитие ТОР внес Восточный экономический форум. На нем каждый год заключаются соглашения между бизнесом, институтами развития и властью. Также ежегодно во время проведения форума озвучиваются идеи о создании новых производств и расширении площади действующих территорий. В этом году теме функционирования таких режимов будет посвящена ключевая сессия юбилейного, десятого Восточного экономического форума. Показать ещё

Валерия Фадеева