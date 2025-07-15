СПБ Биржа расширит список до 150 ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни

Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. СПБ Биржа с 18 июля расширит список до 150 ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни и в утреннюю дополнительную сессию. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

"СПБ Биржа с 18 июля 2025 года расширит список российских ценных бумаг, доступных на торгах в утреннюю дополнительную сессию, в том числе с 19 июля в выходные дни. Инвесторам станут доступны еще 34 акции. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 150 российских ценных бумаг", - отмечается в сообщении.

Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник.