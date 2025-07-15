ЦБ: экономическая активность в апреле-мае указывает на возврат к росту ВВП

По данным аналитиков, это произойдет в II квартале

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Показатели экономической активности в апреле - мае указывают на возобновление роста ВВП России в II квартале. Об этом свидетельствует очередной выпуск бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"После снижения с пикового уровня IV квартала 2024 г. в I квартале 2025 г. показатели экономической активности в апреле - мае указывают на возобновление роста ВВП в II квартале. Статистика производственной и потребительской активности, кредитования, рынка труда, а также корпоративных дефолтов подтверждает данный вывод. Оперативные данные говорят о том, что в II квартале экономика может немного вырасти относительно I квартала", - отмечается в документе.