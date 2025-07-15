В этот период месячный рост потребительских цен замедлился, следует из материалов Банка России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В России в мае - июне отмечено постепенное снижение устойчивого инфляционного давления. Об этом свидетельствует очередной выпуск бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"В целом можно констатировать постепенное снижение устойчивого инфляционного давления в мае - июне. Аналитические показатели давления преимущественно снижались и приблизились к цели по инфляции. В этот период месячный рост потребительских цен замедлился, оказавшись вблизи 4% в пересчете на год. Значительная часть снижения темпов роста цен объясняется охлаждением совокупного спроса под воздействием жесткой ДКП, которое транслируется в цены", - указано в бюллетени.