В "Системном операторе" сообщили, что в энергосистеме Ставропольского края максимум потребления зафиксирован на уровне 2 026 МВт

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Две энергосистемы Юга России установили исторические максимумы потребления электроэнергии. В Ставропольском крае 14 июля рекорд достиг 2 026 МВт, а в Ростовской области - 3 518 МВт, сообщили ТАСС в "Системном операторе".

"В энергосистеме Ставропольского края максимум потребления зафиксирован на уровне 2 026 МВт, что на 36 МВт выше предыдущего исторического максимума 27 февраля 2025 года. Новое значение установлено в 16:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха 28,7 С", - говорится в сообщении.

В Ростовской области 14 июля в 16:00 мск при температуре 29,8 градусов Цельсия рекорд составил 3 518 МВт. Это на 108 МВт выше аналогичного показателя от 7 августа 2023 года.