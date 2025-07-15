Обращение подписали руководители 37 агрообъединений

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские аграрии обратились к Владимиру Зеленскому по поводу нецелесообразности ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия. Обращение, подписанное руководителями 37 аграрных объединений, обнародовала Ассоциация производителей молока Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Большую обеспокоенность вызывают анонсированные планы офиса президента и парламентского большинства по созданию Министерства ресурсов Украины путем объединения Министерства экономики, Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов", - говорится в обращении.

Аграрии напомнили, что в условиях военного конфликта аграрный сектор является основой экономики Украины - формирует 15% ВВП, генерирует более 60% валютных поступлений и является ключевым источником наполнения бюджета и финансирования армии.

"Ликвидация отдельного профильного министерства станет стратегической ошибкой", - говорится в сообщении Ассоциации. Кроме того, считают аграрии, "сегодня как никогда важно, чтобы у Украины был сильный отраслевой представитель для переговоров по европейской интеграции и защиты торговых интересов украинских аграриев.

13 июля Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти - трансформацию госаппарата для сокращения расходов и перенаправления ресурсов в оборону.