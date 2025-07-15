Врио главы региона Денис Паслер отметил, что в Нижней Салде заехал на площадку строящегося нового корпуса научно-исследовательского института машиностроения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Нижнесалдинский металлургический завод (НСМЗ), одно из старейших предприятий Свердловской области, запустило в режиме пусконаладки нагревательную печь в прокатном цехе. Она с осени нынешнего года позволит выпускать до 25 тонн металла в час, объем инвестиций в модернизацию цеха составил около 500 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Паслер.

"Нижнесалдинскому металлургическому заводу в этом году 265 лет. Это одно из старейших предприятий нашего региона. Завод не стоит на месте - модернизируется, наращивает объемы производства, расширяет линейку продукции и укрепляет позиции как один из ключевых поставщиков РЖД. Сегодня вместе с коллективом предприятия запустили в режиме пусконаладки нагревательную печь в прокатном цехе, которая в условиях промышленной эксплуатации осенью этого года позволит выпускать до 25 тонн металла в час. <…> Объем инвестиций в модернизацию цеха составил около 500 миллионов рублей", - написал он.

По его словам, ввод данной печи в эксплуатацию также позволит снизить расход электроэнергии на нагрев заготовки металла перед прокатом, сократить выбросы продуктов горения в окружающую среду и тем самым снизить вредное воздействие на экологию в Нижней Салде. "Безусловно, реализация таких крупных проектов - это заслуга всего трудового коллектива. Накануне профессионального праздника вручил лучшим сотрудникам завода благодарственные письма", - добавил Паслер.

Он также отметил, что в Нижней Салде заехал на площадку строящегося нового корпуса научно-исследовательского института машиностроения - одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Строительство ведется в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства двигателей и систем хранения топлива. НИИМаш - это более 16 тыс. выпущенных ракетных двигателей, которые обеспечили полет более 1,2 тыс. космических аппаратов. Модернизация института необходима для решения задач, поставленных государством, подчеркнул врио главы региона.