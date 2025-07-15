Трамп отметил прогресс на торговых переговорах США и ЕС

Американский лидер отметил, что договоренности фактически достигнуты

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отметил прогресс на торговых переговорах с Евросоюзом. Такое мнение он выразил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Мы ведем переговоры с ЕС и добиваемся прогресса", - заявил президент. Он выразил мнение о том, что договоренности фактически достигнуты, и назвал "сделкой с ЕС" направленное на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уведомление о введении Вашингтоном пошлин на импорт товаров из стран Европейского союза.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил стремление добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.