Обозреватель издания Брэндон Вайхерт написал, что метан меньше изнашивает двигатель, более чисто выгорает и имеет лучшую пригодность для многоразовых ракет в сравнении с ракетным топливом на керосине

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Использование метана в качестве топлива и разработка многоразовой первой ступени повышает доступность ракеты-носителя. Это делает "Амур" более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными конкурентами. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной в понедельник в американском журнале The National Interest.

По его информации, метан меньше изнашивает двигатель, более чисто выгорает и имеет лучшую пригодность для многоразовых ракет в сравнении с традиционным ракетным топливом на керосине.

Как отмечает Вайхерт, ракета-носитель также примечательна передовыми производственными техологиями и современной системой управления полетом, которая повышает ее безопасность и надежность.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Как сообщил в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, запуск перспективной метановой ракеты с многоразовой первой ступенью планируется осуществить на рубеже 2027-2028 годов.