Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон достиг договоренности об условиях двусторонней торговли с Индонезией

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Индия, по сути, полностью откроет свои рынки для американских производителей в рамках торговой сделки с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, он подтвердил, что США достигли договоренности об условиях двусторонней торговли с Индонезией. "У нас будет полный доступ к Индонезии. И у нас есть [еще] пара сделок, о которых [позднее] будет объявлено. Индия, по сути, работает по такому же сценарию. У нас будет доступ к Индии. И вам надо понимать: у нас не было доступа ни к каким этим странам, наши люди не могли туда проникнуть", - сказал он. "А теперь мы получаем доступ благодаря тому, что делаем с применением пошлин", - добавил Трамп.

Индия и США начали переговоры о полномасштабном торговом соглашении в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Стороны стремятся удвоить объем торговли, довести его до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью.

Сейчас индийские и американские торговые чиновники обсуждают промежуточную сделку, которая позволит уладить спорные вопросы, касающиеся сельскохозяйственных и пищевых товаров. США хотят получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также сои и генетически модифицированных культур. Индия же опасается, что это может навредить местным производителям.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.