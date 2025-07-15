Как пояснили в компании, среди абонентов есть те, кто пользуется услугами напрямую от "Миранды" или "Миртелекома", а также есть клиенты, которые подключаются через других мобильных операторов, которые работают на базе сети "Миранды"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Телеком-оператор "Миранда-медиа" обслужил больше 2 млн клиентов в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях к июлю 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По итогам июня 2025 года количество абонентов, которых обслуживает инфраструктура Группы компаний "Миранда-медиа" в Крыму и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, превысило 2 млн", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, среди абонентов есть те, кто пользуется услугами напрямую от "Миранды" или "Миртелекома" (бренд "Миранды-медиа" в Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС), а также есть клиенты, которые подключаются через других мобильных операторов, которые работают на базе сети "Миранды". Генеральный директор "Миранды-медиа" Игорь Жижикин отметил, что сеть оператора работает стабильно даже во время большого наплыва туристов.

"Миранда" - оператор связи федерального масштаба, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, для физических и юридических лиц. Мобильные сети связи в Республике Крым, городе федерального значения Севастополь, ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом "Миртелеком".