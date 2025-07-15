Также в отчетном году в федеральный бюджет было перечислено 381,5 млрд рублей, или 95,1% от прогноза, сообщили в СП

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения бюджета Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 2024 году отметила сокращение нарушений в ведомстве. Проверка также показала, что в отчетном году в федеральный бюджет было перечислено 381,5 млрд рублей, или 95,1% от прогноза. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"В целом по итогам контрольного мероприятия Счетная палата отметила сокращение количества нарушений в Росимуществе", - указали в СП.

"Всего в 2024 году дивиденды поступили от 100 компаний в общей сумме 307,4 млрд рублей. При этом, как и в предыдущие годы, основной объем поступлений (93%) обеспечили 12 крупнейших плательщиков", - сообщил по итогам проверки аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита (продажа акций, находящихся в федеральной собственности) в 2024 году составило 13,5 млрд рублей - в 3,4 раза выше запланированного показателя. Как показала проверка, превышение связано с продажей акций АО "Росспиртпром", стоимость которых не была учтена Росимуществом при формировании прогноза на 2024 год.

Расходы исполнены агентством на высоком уровне - 99,93% (в сумме 8,3 млрд рублей). Основная часть расходов осуществлена в рамках госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", где Росимущество является ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом", говорится в сообщении Счетной палаты.