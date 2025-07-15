Жалобы поступают из Ярославской, Мурманской, Калининградской, Липецкой областей и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечают сбой в работе платформы Steam. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 01:25 мск среды, за последний час на сбой в работе платформы пожаловался 901 пользователь, за сутки - 1 522 человек. 72% пользователей отметили общий сбой, 15% - сбой в работе сайта, 10% - сбой мобильного приложения, 1% - сбой личного кабинета, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Мурманской, Калининградской, Липецкой областей и Санкт-Петербурга (по 4% пользователей), Ярославской области (3%).

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.