Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень госдолга Германии впервые опустится до отметки 60% ВВП к 2036 году, пишет газета

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Германии и Еврокомиссия (ЕК) достигли соглашения по долговым обязательствам страны до 2029 года. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По информации издания, правительство ФРГ "успешно согласовало с Еврокомиссией многолетний план максимально допустимого роста" государственных расходов на период 2025-2029 годов. Ожидается, что финансовый план будет принят кабмином в среду, а затем направлен в ЕК. В таком случае пакет мер по увеличению военных расходов и развитию инфраструктуры будет принципиально совместим с правилами ЕС, отмечает газета. Однако нельзя исключать возможность применения процедуры чрезмерного дефицита в отношении Германии уже этой осенью, когда будет представлен бюджет на 2026 год, указывает газета.

Еврокомиссия, как подчеркивает издание, настаивает на том, что правила применяются ко всем. Однако экономисты считают, что соглашение по долговым обязательствам нарушает этот принцип. "Германия искажает применение правил ЕС в угоду своим нуждам", - считает директор брюссельского аналитического центра Bruegel Йеромин Цеттельмейер. Это, по его мнению, может иметь "катастрофические" последствия.

В рамках соглашения ЕС и ФРГ ожидают, что потенциал роста Германии удвоится в ближайшие годы. Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень государственного долга Германии снизится с 2029 года. Таким образом, уровень госдолга ФРГ впервые опустится до отметки 60% ВВП к 2036 году, резюмирует Handelsblatt.

25 марта в ФРГ вступили в силу поправки к Основному закону, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд. С предложением отменить ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру ранее выступили консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии.