В Алтайском крае число мест размещения увеличится на 12,5% к 2030 году

В региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности сообщили, что на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" уже зарегистрировано 33 резидента

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Реализация инвестпроектов на особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае позволит увеличить число мест размещения на 12,5% к 2030 году - до 54 тыс. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

"Реализация инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ позволит к 2030 году увеличить количество мест размещения в Алтайском крае до 54 тыс. (рост на 6 тыс.) и рабочих мест до 12,5 тыс. (рост на 2 тыс.)", - сообщили в управлении.

Там добавили, что в данный момент на территории ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" зарегистрировано 33 резидента с общим объемом заявленных инвестиций порядка 33,3 млрд рублей.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Поток туристов в регионе фиксируется как в летнее, так и в зимнее время. В регионе находится город Белокуриха - один из крупнейших курортов РФ, который в течение 10 лет сохраняет статус лучшего курорта федерального значения по версии форума "Здравница".