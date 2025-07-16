Как сообщили в пресс-службе правительства республики, она должна объединить уже существующие наработки и задать общий вектор для всей отрасли

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев по итогам совещания по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в республике поручил разработать и принять до конца года региональную программу развития беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Айсен Николаев обратил внимание на то, что работа по успешному опыту использования беспилотников в регионе должна масштабироваться и получать более активное распространение в практическом аспекте", - сказали в пресс-службе.

Программа должна объединить уже действующие наработки и задать общий вектор для всей отрасли. В ней должно найти отражение не только развитие и внедрение беспилотных авиационных систем в Якутии, но и наземных и водных беспилотников. Также Николаев поручил уделить особое внимание подготовке специалистов по управлению БПЛА.

Успешный опыт

На той неделе в Якутии дан старт проекту "Воздушная переправа" по регулярной доставке малогабаритных грузов с помощью БПЛА, он реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке Технопарка "Якутия" и Фонда развития инноваций.

Воздушным мостом соединены город Якутск и поселок Нижний Бестях, заказы можно оформлять через местный маркетплейс. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, а время полета составляет до 15 минут.

"Услуга доступна через мобильное приложение сервиса экспресс-доставки Boon Market. Клиенты могут отправить посылку - оформить доставку малогабаритных грузов по маршруту Якутск - Нижний Бестях или обратно, заказать готовую еду и продукты питания из доступного ассортимента без дополнительной платы за перевозку дроном, - пояснили в правительстве Якутии. - Например, житель Нижнего Бестяха может заказать готовую еду из ресторана или посылку в Якутске и получить ее в пункте выдачи в течение 1-1,5 часов".

По словам главы республики, возможность использования БПЛА есть в каждой отрасли - это колоссальный экономический эффект, снижение операционных издержек. "Успех в сфере развития беспилотных авиационных систем напрямую влияет на экономику республики и качество жизни населения", - подчеркнул Николаев.