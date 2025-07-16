В частности, по словам бывшего украинского премьера, бюджет страны составляет порядка $60 млрд долларов, но большая часть этой суммы - дотации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Экономика Украины фактически не работает, объективные показатели говорят о том, что она упала как минимум в два раза. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Не может украинская экономика давать такие результаты, о которых рассказывает киевская пропаганда. Не может. Просто потому, что сократилось в два раза количество населения. Более [чем в] 2,5 раза. Уменьшились объемы производства электрической энергии и так далее", - пояснил он.

При этом Азаров отметил, что жизнь в стране продолжается. "Зарплаты выплачиваются, пенсии выплачиваются, данные даже фиксируются какие-то. Народ ходит по улицам, заходит в магазины, покупает что-то. И может создаться впечатление, что все очень благополучно обстоит. Так ли это? Это не так. А за счет чего же обеспечивается благополучие? Оно обеспечивается за счет огромнейших дотаций бюджету и киевскому режиму", - рассказал экс-премьер.

В частности, по его словам, бюджет страны составляет порядка $60 млрд долларов, однако большая часть этой суммы - дотации. "Если 50 млрд поступает в казну на различные цели: и на финансирование бюджетного дефицита, и на закупки какого-то оборудования, и на выплату заработной платы, как можно обнаружить неблагополучную экономику? На самом деле экономика фактически не работает. Она не может работать, если, например, как я уже сказал, объективные показатели говорят о том, что экономика упала раза в два, как минимум", - сказал он.

"Они показывают, что есть какой-то рост ВВП, не знаю по отношению к чему. И общие цифры показывают большие. Но опять же, если за три года они получили 350 млрд дотаций, всяких кредитов и так далее. Это, грубо говоря, три ВВП страны. Как они там считают ВВП теперь? Как можно там выделить что-то? Не знаю. Во всяком случае, про экономику сейчас говорить нет никакого смысла. В основном, конечно, экспортный потенциал страны, я вижу, значительно уменьшился. Импорт в два раза превышает экспорт. В любой другой стране это была проблема очень серьезная. У них проблемы нет, потому что весь дефицит покрывается дотациями, субсидиями различных стран мира", - заключил Азаров.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.