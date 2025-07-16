Наиболее популярны были эскимо и мороженое в вафельном стаканчике, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спрос на доставку мороженого на "Яндекс лавке" вырос на прошлой неделе на 22% по сравнению с неделей ранее, также примерно на 20% увеличились продажи газированных напитков и холодного чая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На прошлой неделе прохладительные напитки и мороженое вошли в тройку лидирующих категорий по продажам в "Яндекс лавке". По сравнению с предыдущей неделей спрос на мороженое вырос на 22%", - говорится в сообщении.

Наиболее популярны были классические варианты - эскимо и мороженое в вафельном стаканчике. Однако все больше покупателей выбирают низкокалорийные альтернативы. В частности, лидерами по росту продаж в категории стали позиции без сахара и протеиновое мороженое - спрос на них увеличился почти на 40%, рассказали в компании.

Также на прошлой неделе продажи газированных напитков выросли на 20%, холодного чая - на 16%. По данным онлайн-магазина, особой популярностью пользовались кофейные напитки со льдом, которые готовятся на дарксторах перед доставкой: спрос на них увеличился почти в три раза. Вместе с тем, многие предпочитали готовить прохладительные напитки самостоятельно - продажи льда и замороженных основ для коктейлей и лимонадов выросли на 40%.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), в связи с аномальной жарой в южной и центральной частях России спрос на прохладительные напитки с 7 по 13 июля увеличился в среднем на 40% в натуральном выражении по сравнению с предыдущей неделей.