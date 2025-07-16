Согласно исследованию, существеннее всего получится сэкономить у путешественников, которые отложили на конец лета поездку в Рим, так как цены на трехзвездочные гостиницы там составляют в среднем 6,6 тыс. рублей в сутки, что на 42% ниже, чем в июле

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость проживания в трехзвездочных отелях Ялты в августе 2025 года выросла в среднем на 22% по сравнению с июлем - до 7,7 тыс. рублей в сутки, в то же время отдых в аналогичных гостиницах Анапы подешевел на 21% - до 2,4 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Путешественники, собирающиеся в августе на популярные курорты Крыма, заплатят больше, чем могли бы при отдыхе в июле: цены на трехзвездочные гостиницы в Алуште выросли на 50%, до 5,7 тыс. руб. в сутки, в Ялте - на 22%, до 7,7 тыс. руб.", - рассказали эксперты.

Кроме того, в конце лета подорожало жилье в Паттайе (+21%, 1,5 тыс. рублей в сутки), на курорте "Роза Хутор" (+18%, 3,6 тыс. рублей) и в Шанхае (+16%, 2,3 тыс. рублей)

Согласно исследованию, существеннее всего получится сэкономить у путешественников, которые отложили на конец лета поездку в Рим: цены на трехзвездочные гостиницы там составляют в среднем 6,6 тыс. рублей в сутки, что на 42% ниже, чем в июле. Туристы, запланировавшие отдых в Горно-Алтайске в последний месяц лета, могут заплатить на 22% меньше, или 7,6 тыс. рублей в сутки, а в Анапе - на 21% меньше (2,4 тыс. рублей).

В список городов, где в августе снизились цены на проживание в трехзвездочных отелях, также вошли Владимир (-20%, 4,9 тыс. рублей в сутки), Екатеринбург (-19%, 3,3 тыс. рублей), Шарм-эш-Шейх (-18%, 2,6 тыс. рублей), Нячанг (-17%, 900 рублей), Великий Новгород (-16%, 4,6 тыс. рублей), Судак (-15%, 3,6 тыс. рублей) и Мурманск (-14%, 3,5 тыс. рублей).