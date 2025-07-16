По данным ассоциации, к 14 июля они составили 131,6 рубля за кг

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Средние розничные цены на огурцы в России впервые в 2025 году упали ниже уровня прошлого года, до 131,6 рубля за кг. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"Средние розничные цены на огурцы в России впервые за год упали ниже прошлогодних показателей. По данным ассоциации "Руспродсоюз", к 14 июля они составили 131,6 рубля за кг, что на 0,3% ниже уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

Как рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, снижению цен способствует расширение предложения на рынке. "В ближайшее время мы ожидаем сохранения понижательной динамики", - отметил он.

По данным Росстата, в мае 2025 года стоимость огурцов в России снизилась на 31,3% по сравнению с предыдущим месяцем.