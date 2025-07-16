"Купибилет": треть россиян планируют насыщенный отпуск, опасаясь что-то упустить

Почти 7% опрошенных признались, что намечают посетить более пяти достопримечательностей в сутки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более трети - 35% - россиян планируют насыщенную программу в путешествиях из-за страха упустить что-то важное. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Более трети путешественников (35%) стараются вместить в день как можно больше достопримечательностей, опасаясь, что больше никогда не окажутся в этом месте. При этом 18% посещают один-два объекта в день, 17% - два-три объекта, а 11% - три-пять. Почти 7% признались, что планируют более пяти достопримечательностей в сутки", - рассказали эксперты.

Тем не менее почти половина (44%) респондентов относятся к поездкам спокойно и могут вовсе отказаться от осмотра достопримечательностей и провести день на пляже, в кафе или просто гуляя. Когда путешественники все же пропускают знаковые объекты, 45% не переживают и считают, что успеют в другой раз, 30% ощущают легкое разочарование, а каждый шестой (17%) признается в сильном сожалении и ощущении упущенного шанса, отмечается в исследовании.

"Мы рекомендуем подходить к планированию достопримечательностей гибко: не пытаться охватить все сразу, а выделить одно-два места в день, которые действительно интересны лично вам. Лучше глубже прочувствовать атмосферу города и оставить время на спонтанные открытия, чем превратить отдых в марафон. Такой подход снижает стресс и делает поездку более запоминающейся", - подчеркнули эксперты.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. совершеннолетних россиян из городов-миллионников.