Politico: ЕП может прекратить доступ к лоббированию группам, связанным с Amazon

По данным газеты, законодательный комитет ЕП также планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой пересмотреть государственные контракты, заключенные с этой американской компанией

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) рассматривает возможность лишить доступа к лоббированию группу, связанную с Amazon, в том числе и технологическую ассоциацию DigitalEurope. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на внутреннюю записку ЕП.

Документ включает в себя "вынесение рекомендации о продлении действующего запрета на представление интересов в Европейском парламенте для сторонних лоббистских фирм, представляющих интересы Amazon, а не только на сотрудников Amazon". Помимо этого, законодательный комитет ЕП также планирует "обратиться в Европейскую комиссию с просьбой пересмотреть государственные контракты, заключенные с Amazon".

Европейские законодатели также рассматривают вариант провести слушания с представителями компании в профильном комитете ЕП. В июне такое заседание прошло без них. Согласно записке, такое заседание должно стать шагом к нормализации отношений между законодателями и компанией.

Два неназванных евродепутата при этом подчеркнули, что решение официально еще не принято. Отмечается, что встречи лоббистов Amazon с европарламентариями все еще проходят. Представитель компании Сара Тапп в свою очередь подчеркнула, что "Европарламент позволит <...> провести обсуждение, основанное на фактах, в котором основное внимание будет уделено логистической отрасли в целом и вкладу Amazon в европейскую экономику и общество". Она также подтвердила, что у корпорации все еще есть "доступ к Европейскому парламенту".

Недовольство Европарламента Amazon связано с нарушением условий труда на складах компании. В 2024 году ЕП уже отзывал пропуска у лоббистов корпорации. Издание сообщило, что Amazon пытался уладить конфликт и приглашал спикера Европарламента Роберту Метсолу на встречу с руководством в Вашингтоне.