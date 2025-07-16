Около 93% вагонов парка оснащены кондиционерами, отметили в компании

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В летний период более 98% вагонов в составах поездов дальнего следования на юг оборудованы кондиционерами, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). При этом компания не допускает вагоны с неработающими кондиционерами в рейс.

"В период интенсивных летних перевозок АО "ФПК" максимально задействует парк подвижного состава. Около 93% вагонов парка компании оснащены кондиционерами. При этом в составах "южных" поездов в летний период более 98% вагонов оборудованы УКВ (установки кондиционирования воздуха - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В ФПК отметили, что перед выходом в рейс вагоны тщательно проверяют на наличие неисправностей, а вагоны с неработающими кондиционерами в рейс не допускаются.

"Если в пути следования возник сбой в работе систем кондиционирования, поездная бригада предпринимает все возможное для восстановления их работы, передает заявку на ремонт на ближайшей возможной станции", - рассказали в ФПК.

Если исправить поломку не удается, то пассажиров при наличии свободных мест переводят в другие вагоны. Кроме того, когда есть возможность, ФПК могут включить в состав вагон с работающим кондиционером на замену.