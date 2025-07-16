В Якутии признали законным взыскание нелегально полученного дохода от лотереи

Речь идет о сумме в 17 984 945 рублей

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Верховный суд Якутии признал законным решение Якутского горсуда о взыскании незаконно полученного дохода от проведенной лотереи - почти 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд Якутии подтвердил "решение от 24 января 2024 года, которым деятельность ИП, осуществленная в период с 1 декабря 2022 по 14 января 2023 года в рамках проведения лотереи, и полученный доход от указанной деятельности признаны незаконными, а сделки, заключенные в рамках проведения лотереи, - недействительными в силу ничтожности", говорится сообщении. Судом с ИП в доход федерального бюджета был взыскан незаконно полученный доход в размере 17 984 945 рублей.

Ранее налоговые органы обнаружили признаки организации ответчиком лотереи без необходимого разрешения, которое выдается правительством РФ. "Действия ответчика были квалифицированы как нарушение требований п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 13 закона о лотереях и образующие состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 6 июля 2023 года ответчик был привлечен к административной ответственности", - пояснили в пресс-службе.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения. Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для отмены или изменений судебного акта. Решение вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.