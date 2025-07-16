БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Будущая Многолетняя программа финансового развития ЕС на период с 2028 по 2034 год может включить в себя помощь Украине на сумму €88 млрд. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа.

Помимо этого, в проекте значится выделение €190 млрд на программу помощи "Глобальная Европа" и €522 млрд на программу Европейского фонда конкурентоспособности, целью которого станет стимулирование инвестиций в ключевые секторы и общие проекты. Отмечается, что новый бюджет будет "более гибким", что позволит ЕС быстрее реагировать на кризисы.

Кроме того, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена предложить новые меры по увеличению доходов самой ЕК. По данным газеты, дополнительные налоги будут взиматься, среди прочего, с табачных изделий и компаний с оборотом выше €50 млн.

Ранее портал Euractiv сообщал, что проект семилетнего бюджетного плана сообщества появился на фоне растущих опасений по поводу благосостояния и безопасности. Серьезные экономические проблемы, в том числе низкая производительность труда, слабый спрос, и ситуация с ценами на энергоносители могут, по данным портала, усугубиться из-за соперничества США и Китая, изменения климата и якобы военной угрозы со стороны России. При этом указывалось, что новый план может оказаться таким же неэффективным, как и предыдущий.