Доли в связанных с делом Струкова компаниях перешли в госсобственность

Суд ранее удовлетворил требования Генпрокуратуры в отношении других ответчиков по делу об изъятии акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. РФ в лице Росимущества стала владельцем 100% в ООО "Бизнес-актив", 100% в ООО "Хоум", 100% в "Уралтранскомплект" и получило доли в других компаниях, которые упоминались в иске об изъятии в пользу государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову, и были также изъяты, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее суд удовлетворил требования Генпрокуратуры в отношении других ответчиков по делу об изъятии акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову, в числе которых Александра Струкова, Евгения Кузнецова, Наталия Зарубина, Сергей Евтеев, Наталья Субботина, Андрей Верзилин, Екатерина Абрамова. По решению суда были изъяты 100% долей ООО "Бизнес-актив", 100% в уставном капитале ООО "Хоум", 100% долей в уставном капитале ООО "Уралтранскомплект", доли в уставном капитале ООО "Арбат-сити" и других компаниях.

Изменения собственника компаний были внесены в ЕГРЮЛ 15 июля. Ранее Росимуществу также перешло 100% в "Управляющая компания "ЮГК" (УК ЮГК).