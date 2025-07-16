Стоимость "Рисдиплама" составляет 311 887 рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в России снижена на 48%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Речь идет о первом отечественном дженерике "Рисдиплам" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН). Препарат закупается за счет бюджетных средств - в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно.

"Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%, - отметили в ФАС. - За упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 мг/мл она согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей".

Это повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, а также позволит существенно сэкономить средства бюджетов, считают в ФАС.