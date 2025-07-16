Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост

Курс юаня к рублю рос на 0,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,839 рубля, свидетельствуют данные биржи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии росли на 0,17% - до 2 761,77 и 1 116 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 760,91 пункта (+0,14%), индекс РТС - на отметке 1 115,66 пункта (+0,14%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 0,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,839 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань незначительно замедлил рост и находился на отметке в 10,837 рубля (+0,55 копейки).