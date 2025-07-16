Основными задачами мониторинга и контроля являются сбор и анализ информации о ходе реализации проекта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок мониторинга и контроля за расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта <...> реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе <...> и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта", - говорится в документе.

Согласно документу, основными задачами мониторинга и контроля являются сбор и анализ информации о ходе реализации проекта, в том числе об отклонениях фактических значений основных параметров от плановых величин, указанных в паспорте проекта, а также отслеживание целевого использования средств ФНБ при работе проекта.

Наблюдение за движением средств будет осуществляться на каждом этапе их доведения. Участниками мониторинга и контроля являются Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и кредитные организации, участвующие в реализации ВСМ.