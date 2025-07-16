В среднем с начала 2025 года столичное управление Росреестра регистрировало 9,7 тыс. ипотек ежемесячно

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 58,4 тыс. ипотек на первичное и вторичное жилье зарегистрировано в Москве за январь-июнь 2025 года, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 57,7 тыс. ипотек. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"За первые шесть месяцев 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 58 460 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель вырос к январю-июню 2024 года (57 786) на 1,2% и снизился к аналогичному периоду 2023 года (64 729) на 9,7%", - отмечается в сообщении.

В среднем с начала года столичное управление Росреестра регистрировало 9,7 тыс. ипотек ежемесячно. В июне было зарегистрировано 8,6 тыс. кредитов на жилье, что на 6,1% меньше по сравнению с маем - 9,1 тыс. договоров. Июньский показатель также снизился на 12,7% к аналогичному месяцу 2024 года - 9,8 тыс. ипотек - и на 34,2% - к июню 2023-го - 13,1 тыс. ипотек.