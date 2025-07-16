В Россию с начала года въехали 12 тыс. мигрантов из визовых стран вне квот

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов подчеркнул, что ведомство держит под контролем ситуацию по их численности

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 12 тыс. трудовых мигрантов из визовых стран, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу, въехали в РФ с начала 2025 года. Последнее время их количество растет, сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов на комитете Госдумы по труду.

"Что же касается перечня, который выставлен сейчас на обсуждение, 459 приказ, то это перечень специальностей, профессий, которые касаются приглашения работников из визовых стран, при этом на них квоты не распространяются. В 2023 году по этой категории прошло 13 тысяч человек, в 2024 году побольше - 21 тысяча, а за шесть месяцев 2025 года - 12 245 человек. То есть мы видим некоторый рост, он связан с тем, что работодатели часто предпочитают работников из визовых стран, потому что понятно, что они больше прикреплены к работодателю", - сказал он.

Кирсанов подчеркнул, что Минтруд держит под контролем ситуацию по их численности. "Даже если <...> до конца года приедет еще столько же работников, то это чуть более чем 10% от общего количества квот, которые выделяются. Таким образом сейчас число контролируемое. Если число будет расти, мы обязательно всех об этом будем информировать. Но сейчас контроль над этой ситуацией достаточно серьезный, поэтому будем вместе с коллегами из МВД <...> держать эту ситуацию, как я уже говорил, на контроле и докладывать своевременно", - уточнил он.

Также Кирсанов пояснил, что мигранты, въезжающие в Россию вне квот, - квалифицированные специалисты: медработники, работники сельского хозяйства, организаций атомной энергии, научно-исследовательских учреждений, работники культуры, искусства и кинематографии, разработчики компьютерного обеспечения, журналисты, работники для добывающей промышленности, переработки и транспортировки нефтепродуктов.

"Таким образом, этих специалистов приглашают сюда без квот, но при этом экзамен по русскому языку они в обязательном порядке сдают", - отметил он.