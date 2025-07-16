Выставка, на площадке которой можно увидеть широкий перечень товаров от пищевой продукции и напитков до роботов и беспилотников, продлится до 20 июля

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Ровно 75 стран, регионов и международных организаций приняли участие в Третьей Китайской международной выставке по стимулированию цепочек поставок (CISCE), которая в среду начала работу в столице КНР. На этом масштабном мероприятии представлено свыше 650 компаний.

Выставка, на площадке которой можно увидеть широкий перечень товаров от пищевой продукции и напитков до роботов и беспилотников, продлится до 20 июля. На этот раз в качестве ее почетного гостя выступает Таиланд.

Мероприятие проходит в Китайском международном выставочном центре на северо-востоке Пекина, его общая площадь достигает 120 тыс. кв. м. Посетители имеют возможность ознакомиться с шестью тематическими зонами, которые посвящены передовым промышленным технологиям, зеленой энергетике, умным автомобилям, цифровизации, медицине и сельскому хозяйству, а также современным услугам.

В 2025 году мероприятие привлекло много высокотехнологичных предприятий, включая ведущего американского поставщика микросхем и разработчика технологий искусственного интеллекта Nvidia. На церемонии открытия выступил с речью генеральный директор и основатель этой компании Дженсен Хуанг.

Как подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, помимо участников, демонстрирующих свою продукцию и услуги, мероприятие привлекло более 500 партнерских компаний со всего мира, представители которых прибыли в Пекин для установления контактов и продвижения сотрудничества. "На самом деле здесь собралось свыше 1,2 тыс. организаций", - уточнил замглавы китайского правительства.

По его словам, по сравнению прошлыми годами выставка стала более интернационализированной: треть ее экспонентов относятся к иностранному бизнесу. Предполагается, что выставка по продвижению цепочек поставок в Китае поможет укрепить и расширить сферу международного и регионального сотрудничества, сыграет положительную роль в восстановлении глобальной экономики.