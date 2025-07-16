Ространснадзор планирует проверять знания машинистов с помощью ИИ

Минтранс завершил работу по утверждению нового порядка выдачи свидетельств, который вступит в действие с 1 сентября, рассказал глава Ространснадзора Виктор Гулин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ространснадзор планирует проводить проверки теоретических знаний машинистов для выдачи свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом, в том числе высокоскоростным, в дистанционном формате с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Хочется отметить отдельно: в рамках цифровой трансформации ведомства по государственной услуге выдачи свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом Ространснадзором запланирована реализация возможности прохождения проверки теоретических знаний в дистанционном формате с применением технологий искусственного интеллекта", - сказал он.

По словам Гулина, Минтранс завершил работу по утверждению нового порядка выдачи свидетельств, который вступит в действие с 1 сентября этого года. Введена новая форма свидетельства с добавлением категории "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав".

"Третьего сентября этого года службой уже запланировано проведение проверки теоретических знаний для первой группы машинистов на категорию "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". До конца этого года по новой категории пройдут проверку теоретических знаний порядка 200 машинистов", - отметил глава ведомства.

Гулин уточнил, что данная работа проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по реализации проекта строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.