Уровень безопасности на транспорте важно поддерживать за счет профилактики, обратил внимание премьер

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Транспортная система России должна становиться все более безопасной и технологичной. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным.

"Важно продолжать совершенствование технологичной и безопасной транспортной системы, способствовать закреплению в практике, что очень важно, наших отечественных решений, в том числе и в области цифровой трансформации, программного обеспечения", - указал глава кабмина.

Он напомнил, что Ространснадзор отвечает за все виды контроля и надзора в сфере транспорта - воздушного, водного, железнодорожного, грузового автомобильного, а также метрополитена, что крайне важно для безопасности пассажиров и недопущения травматизма, сохранения грузов и техники. Отдельно премьер сделал акцент на сохранении жизни сотрудников.

В целом, обратил внимание Мишустин, уровень безопасности на транспорте важно поддерживать за счет профилактики. "Очевидно, что нужно смещать акцент на добросовестное выполнение всех процедур самим бизнесом. Собственно говоря, это и есть риск-ориентированный подход, о котором мы говорим, когда служба - в основном профилактически - на высоком профессиональном уровне может дать соответствующую информацию компании или организации для их самостоятельных действий в этой области", - заметил глава кабмина, добавив, что в этом случае очень важна обратная связь с предприятиями и предпринимателями, заинтересованными в получении такой информации. "Это уменьшает их страховую премию и дает возможность вовремя исправиться в случае, если какие то из рисков могут осуществиться", - пояснил он.

"Нужно и далее расширять практику стимулирования компаний, предприятий к соблюдению обязательных технических и технологических требований. Это действенный механизм улучшения и делового климата", - заключил председатель правительства.