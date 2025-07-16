На сегодняшний день есть 51 компания, которая находится в "красной зоне", заявил министр энергетики Сергей Цивилев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики, которую возглавляет глава Минфина Антон Силуанов, рассмотрела уже 37 угольных предприятий, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления в Совете Федерации.

"На сегодня у нас 51 компания, которая находится в "красной зоне". Мы мониторим каждую угольную компанию на территории Российской Федерации, и 37 предприятий уже рассмотрено на комиссии у Антона Германовича Силуанова", - сказал министр.