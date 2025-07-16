Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак провел переговоры с министром финансов и министром-координатором по вопросам экономики Нигерии Олавале Эдуном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, энергетике и других отраслях.

"В России ценят дружественный характер российско-нигерийских отношений, которые базируются на принципах взаимного уважения, схожести подходов к актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Видим в Абудже перспективного партнера на Африканском континенте", - отметил Новак.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа. "Наша совместная работа в рамках ОПЕК+ вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка. Принимаемые решения основаны на реальных показателях и тенденциях рынка и направлены на его балансировку в условиях экономических вызовов", - подчеркнул вице-премьер.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества полного цикла в нефтегазовой отрасли - от геологоразведки до разработки месторождений. Также обсуждались перспективы взаимодействия в области поставок промышленного оборудования и в финансово-банковской сфере.