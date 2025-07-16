По данным агентства, европейские государства будут все чаще отдавать предпочтение инвестициям в региональные оборонные компании

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Союзники США в Европе стремятся снизить зависимость от Вашингтона в вопросе поставок вооружений путем развития собственного военно-промышленного комплекса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценки экспертов.

"Европейцы сильно зависят от оборонной промышленности США. Но я думаю, что из-за пошлин, из-за отношения президента [США Дональда] Трампа к НАТО и его не слишком охотного стремления брать на себя оборону стран НАТО европейские государства будут все чаще отдавать предпочтение инвестициям в европейские оборонные компании", - приводит агентство слова старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона. Эксперт отмечает, что развитие оборонного производства в Европе также поможет правительствам оправдать перед своими гражданами необходимость повышения военных расходов, продемонстрировав, что "деньги идут на создание промышленного потенциала и рабочих мест в их собственной стране, а не в США".

Как отмечает старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф, раньше существовала договоренность о том, что европейские страны закупают у США значительные объемы вооружений в обмен на американское присутствие на континенте для защиты территории НАТО. Однако теперь ситуация меняется, и во многих странах Европы ведутся серьезные дискуссии о необходимости отдавать приоритет приобретению вооружений у европейских производителей, утверждает эксперт.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, РФ тратит средства на развитие своего оборонно-промышленного комплекса, тогда как страны Европы тратят их на развитие американского вооружения. Согласно заявлению постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу в 2024 году закупили у США различных вооружений примерно на $21 млрд.

4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила план перевооружения на сумму €800 млрд, который предусматривает заимствования странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. ЕК хотела бы занять эти деньги на рынках капитала, а затем передать их государствам в виде кредитов при условии, что они совместно закупят вооружения в Европе. По замыслу Брюсселя, часть этих средств могла бы пойти на производство вооружений для Украины.