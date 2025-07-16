Вашингтон начнет с низкой ставки пошлин и даст компаниям "год или около того" на перенос производства в США, а затем сделает тариф "очень высоким", заявил американский президент Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию, это произойдет, вероятно, уже в конце текущего месяца. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

"[Мы введем пошлины], скорее всего, в конце месяца", - приводит его слова агентство Bloomberg. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон начнет с низкой ставки пошлин и даст фармацевтическим компаниям "год или около того" на перенос производства в США, а затем сделает тариф "очень высоким". Трамп заявил также, что рассматривает похожие сроки для введения пошлин на полупроводники.

Bloomberg полагает, что новые ограничительные меры могут быть введены 1 августа, одновременно с ранее объявленными американской администрацией дополнительными пошлинами на импорт из ряда стран.

Как отмечает агентство, ранее Трамп заявил, что ожидает роста ставки пошлин на фармацевтическую продукцию до 200%. Это произойдет после того, как компаниям будет дан год на возвращение своего производства в США. Кроме того, американский лидер уже объявил о проведении расследования в отношении закупок страной лекарственных средств. Оно будет проводиться в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт в интересах национальной безопасности.

12 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на фармацевтическую продукцию, если цены в США не сравняются с ценами в других странах. В апреле Трамп объявлял, что готовящиеся американской администрацией таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию могут составить 25%.