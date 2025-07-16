Следующим этапом должна стать разработка Минцифры плана мероприятий по обеспечению качественной связью всей протяженности федеральных трасс

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, направленный на упрощение условий размещения инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы сенаторами Андреем Клишасом, Александром Двойных, Андреем Шевченко, а также Андреем Турчаком и Ириной Рукавишниковой (на момент действия их полномочий) вместе с депутатами Госдумы фракции "Единая Россия". Согласно нововведениям, в законе "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" будет закреплена норма о том, что земельные участки в границах полос отвода автодорог могут использоваться для размещения и эксплуатации сооружений связи.

"На территории страны фиксируется проблема обеспечения стабильного интернета вдоль автомобильных дорог. Даже в Московской области, не говоря уж об удаленных от региональных центров дорогах, несмотря на интенсивное развитие дорожной инфраструктуры, новейшие трассы, такие, как ЦКАД, остаются вне зоны уверенного приема мобильного сигнала. Причины очевидны: проектировщики зачастую не учитывают необходимость размещения базовых станций в непосредственной близости от дороги. <…> Принятие нового законопроекта, безусловно, значительно упростит процедуру установки оборудования, устранив юридические препятствия", - сообщил Двойных ТАСС.

Следующим этапом должна стать разработка Минцифры России плана мероприятий по обеспечению качественной связью всей протяженности федеральных трасс, добавил соавтор инициативы.

В законе "О связи" предлагается уточнить, что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах, отмечается в пояснительных документах. На этапе второго чтения в проект была внесена поправка, которая распространяет эту норму на реконструкцию, прокладку и переустройство линий и сооружений связи.

Поправками ко второму чтению также уточняется порядок строительства, реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры связи. В частности, указанная работа должна будет совершаться лично владельцами линий и сооружений связи или за их счет на основании договора, с владельцем автомобильной дороги и с его письменного согласия. Договор и согласие должны будут в том числе содержать технические требования к размещению сооружений и линий связи и их последующему обслуживанию, а также условия проведения таких работ. Вместе с тем для строительства, реконструкции и капитального ремонта такой инфраструктуры будет требоваться разрешение на строительство, выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и российским законодательством.

В законе также отмечается, что при отсутствии договора, согласия или разрешения владелец сооружений и линий связи обязан будет прекратить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (в том числе прокладку, перенос и переустройство) инфраструктуры связи, или приостановить эксплуатацию уже возведенной инфраструктуры и осуществить ее снос. Если владелец сооружений и линий связи откажется выполнять эти условия, требуемые работы необходимо будет выполнить владельцу автомобильной дороги с последующей компенсацией затрат за счет виновных в незаконном строительстве и использовании инфраструктуры связи.