Согласно закону, перевозчики будут допущены к пересечению границу после внесения платы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил правительственный закон, который запрещает иностранным перевозчикам пересекать границу РФ, если они не оплатили проезд по платным дорогам или не возместили нанесенный дорогам вред.

Без внесения необходимой платы выпускать иностранных перевозчиков из РФ не будут в следующих случаях: если они не возместили вред, причиняемый автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (касается грузовых автомобилей и тяжеловесов), бесплатно проехали по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения или платным участкам.

Согласно закону, перевозчики будут допущены к пересечению границу после внесения платы. Норма вступает в силу с 1 сентября 2026 года.