СФ одобрил закон о передаче аэродромов концессионерам напрямую через ГУПы и МУПы

Предлагаемые изменения позволят существенно сократить сроки передачи имущества по концессионному соглашению концессионеру имущества, а также минимизировать риски привлечения к ответственности концедента за нарушение сроков передачи такого имущества

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, позволяющий государственным и муниципальным унитарным предприятиям напрямую передавать инвесторам право владения или пользования инфраструктурой воздушного транспорта по концессионным соглашениям. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно действующему законодательству, ГУПы и МУПы, в ведении которых находятся аэродромы, взлетно-посадочные полосы и прочее имущество, обязаны сначала передавать объекты концессионного соглашения концеденту - РФ, субъекту РФ или муниципалитету, которые затем передают их концессионеру.

Закон предусматривает, что ГУПы и МУПы смогут напрямую передавать имущество инвесторам без предварительной передачи их органам власти: расширяется перечень объектов концессионного соглашения, принадлежащих государственному или муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, в отношении которых такое предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять.

Речь идет об аэродромах, зданиях и сооружениях, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемой и предназначенной для организации полетов гражданских и государственных воздушных судов инфраструктуре воздушного транспорта и средствах обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи.

Предлагаемые изменения позволят существенно сократить сроки передачи имущества по концессионному соглашению концессионеру имущества, а также минимизировать риски привлечения к ответственности концедента за нарушение сроков передачи такого имущества, говорится в пояснительных материалах к документу.