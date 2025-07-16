Для определения кадастровой стоимости земельных участков изменения будут применяться с 1 января 2027 года, для зданий, помещений, недостроенных объектов и машино-мест - с 1 января 2028 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о проведении государственной кадастровой оценки и определении кадастровой стоимости с использованием федеральной государственной географической информационной системы.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в ноябре 2024 года. Изменения вносятся в закон "О государственной кадастровой оценке". Устанавливается, что государственная кадастровая оценка в субъектах РФ, а также определение кадастровой стоимости проводится с использованием федеральной государственной географической информационной системы, обеспечивающей функционирование национальной системы пространственных данных.

Исключениями являются города федерального значения - в них проведение государственной кадастровой оценки и определение кадастровой стоимости с использованием государственной системы будут осуществляться только в случае принятия решения высшим исполнительным органом субъекта.

Отмечается, что действие положений закона в отношении определения кадастровой стоимости земельных участков будут применяться с 1 января 2027 года, в отношении кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест - с 1 января 2028 года. Также уточняется, что в 2026 и 2027 годах наряду с использованием федеральной государственной географической информационной системы могут использоваться информационные системы органов власти субъектов РФ и другие системы, созданные до вступления в силу закона.

Принятыми ко второму чтению поправками изменения также вносятся в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". По действующему закону предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. В ряде случаев срок службы может быть продлен до 70 лет. Это ограничение не распространяется на гражданских служащих, которые назначаются на должность президента РФ. С принятием поправок данное положение также касается гражданских служащих, назначающихся правительством РФ, Советом Федерации и Госдумой.