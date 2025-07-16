СФ одобрил отчет об исполнении бюджета федерального фонда ОМС за 2024 год

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2024 год составило по доходам 3,870 трлн рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации проголосовал за утверждение отчета об исполнении бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2024 год.

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2024 год составило по доходам 3,870 трлн рублей (103,5%), по расходам - 3,889 трлн рублей (100,1%). Дефицит бюджета фонда составил 19,015 млрд рублей при утвержденном федеральным законом дефиците на 2024 год в размере 147,085 млрд рублей. Фактические доходы бюджета фонда получены с превышением планируемого объема: в 2024 году доходы бюджета по сравнению с 2023 годом увеличились на 579,694 млрд рублей, или на 17,6%. Расходы за тот же период увеличились на 703,481 млрд рублей, или на 22,1%.

Страховые взносы на ОМС

В 2024 году в общем объеме доходов основную долю (86,2%) составили страховые взносы на ОМС в сумме 3,337 трлн рублей, или 103,9% от размера, утвержденного федеральным законом. По сравнению с 2023 годом их объем вырос на 516,306 млрд рублей, или на 18,3%.

Из федерального бюджета в бюджет фонда предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 млрд рублей (99,99% от утвержденного объема).

Общий объем поступлений страховых взносов на ОМС работающего населения в 2024 году составил 2,291 трлн рублей, или 105,7% от утвержденного объема.

Финансирование медпомощи и оплата труда врачей

В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета фонда в федеральный бюджет было направлено 131,241 млрд рублей (99,9% к показателям федерального закона).

В 2024 году в нормированном страховом запасе бюджета фонда было предусмотрено 7,769 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В бюджеты территориальных фондов ОМС для приема на работу врачей и специалистов из числа среднего медицинского персонала направлено 7,098 млрд рублей, или 91,4% от утвержденного объема.