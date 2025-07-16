СФ одобрил закон, уточняющий понятие инвестпроекта для СЭЗ в Донбассе и Новороссии

По словам сенатора Александра Волошина, этот документ позволит включить капремонт в перечень инвестиционных мероприятий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, которым предлагается уточнить понятие инвестиционного проекта, реализуемого в рамках свободной экономической зоны, расположенной на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ был инициирован сенаторами Андреем Яцкиным, Дмитрием Вороной, Александром Волошиным, Натальей Никоноровой и группой депутатов.

"На территориях новых субъектов Российской Федерации предлагается внести изменения, направленные на уточнение понятий "инвестиционный проект" и "модернизация объектов основных средств". Данные изменения позволят включить капитальный ремонт в перечень инвестиционных мероприятий", - прокомментировал закон Волошин.

Сейчас, согласно законодательству, капитальный ремонт относится к модернизации объектов основных средств и должен приводить к улучшению экономических основных средств или появлению у них новых экономических характеристик. В Донбассе и Новороссии действует переходный период.

Документ уточняет понятие "инвестиционный проект", предусмотрев, что таковым является ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам, реализуемый участником путем осуществления капитальных вложений комплекс мероприятий, направленных на создание, модернизацию или восстановление (сохранение) функциональных свойств объектов основных средств, включая капитальный ремонт, для их последующей эксплуатации в целях производства товаров, выполнения работ, оказания услуг либо поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Закон предусматривает, что реализация инвестиционного проекта в свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и на прилегающих территориях также может быть направлена на восстановление (сохранение) эксплуатационных свойств объектов основных средств, используемых лицом, намеревающимся получить статус участника этой свободной экономической зоны, включая их капитальный ремонт для поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Также предусматривается исключение из понятия модернизации основных средств работы по их капитальному ремонту.

Предусматривается, что в случае, если инвестпроект направлен на восстановление (сохранение) функциональных свойств объектов основных средств, включая капитальный ремонт, то в инвестиционной декларации могут не содержаться следующие сведения: количество планируемых для создания рабочих мест, в том числе в первые три года реализации инвестпроекта, и размер средней заработной платы; график создания новых рабочих мест в первые три года реализации инвестиционного проекта.