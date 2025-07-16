Заявление зарегистрировано 14 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Калининградской области рассмотрит 12 августа исковое заявление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" (ЭМКЛ), под управлениям которой c недавнего времени находятся структуры, связанные с аэропортом Домодедово, к кипрской компании Captum Limited, следует из картотеки арбитражных дел.

Истец требует взыскать 500,6 млн рублей долга по договору процентного займа, процентов "за пользование чужими денежными средствами". Заявление зарегистрировано 14 июля и в тот же день принято к производству.

В качестве третьих лиц привлечены ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест". Суд удовлетворил заявление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" о принятии обеспечительных мер в отношении этих компаний. В частности, им запрещено увеличивать уставной капитал путем размещения дополнительных акций и увеличения номинальной стоимости акций, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также предпринимать любые иные действия, направленные на вывод денежных средств.

Суд также наложил арест на движимое, недвижимое и иное имущество ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками и иными контрагентами, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ, по кредитным договорам с российскими банками и лизинговыми соглашениями. Кроме того, суд арестовал все принадлежащие компаниям ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Согласно открытым данным, Captum Limited учредила в июне 2009 года ООО "Дом-инвест" на территории аэропорта Домодедово, компания занимается деятельность в области права. "Дом-инвест" является управляющей компанией ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест", две другие компании управляют недвижимым имуществом.